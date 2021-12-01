Перебегала оживленную трассу: в Кривом Роге грузовик насмерть сбил женщину и маленького ребенка

1 декабря 2021 , 18:01
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Источник:

"Свої"

Жуткая авария произошла вечером 1 декабря на Днепровском шоссе в Кривом Роге. 33-летняя женщина перебегала дорогу с 4-летним ребенком на руках, но их сбил грузовик.

В результате ДТП женщина погибла мгновенно. Ребенку многотонный автомобиль переехал ногу. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой.

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На данный момент врачи борются за жизнь ребенка. На месте происшествия работают следователи.

Сбила "ГАЗель", которая якобы ехала без фар


Женщина погибла под колесами грузовика / Фото "Свої"

  • По словам очевидцев, женщина с маленьким ребенком перебегала дорогу в неположенном для этого месте около 17:10 1 декабря.
  • Пешеходов, по предварительным данным, сбил водитель "ГАЗели", который ехал без включенного ближнего света.
  • Женщину и ребенка отбросило в грузовик DAF, который двигался по встречной полосе. Водитель фуры не мог избежать аварии.
  • Потерпевшая погибла на месте происшествия, а ребенка из-под колес грузовика доставали очевидцы.


Медики срочно госпитализировали пострадавшего ребенка / Фото "Свої"

На месте происшествия работают две кареты скорой помощи и полицейские. По факту ДТП с погибшей правоохранители должны открыть уголовное производство. 

Смотрите видео с места ужасного ДТП в Кривом Роге:

 

Автор: Олексій Чибісов