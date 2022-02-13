Под лед провалились 2 девочки в Кривом Роге: одна утонула, другая – в больнице
Источник:ГСЧС
В Кривом Роге 12 февраля попали под лед 2 несовершеннолетних девочки. К сожалению, ситуация стала трагической. Спасти удалось только одного ребенка.
О трагедии сообщили спасателям в 17:08. Они сразу выехали на место происшествия.
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Где произошел трагический случай
Все произошло на искусственном водоеме – балка "Калетина". Он расположен вблизи улицы Содружества Саксаганского района.
Известно, что дети провалились в ледяную воду во время прогулки. Они пытались перейти водоем.
Спасти удалось только 1 ребенка
10-летнюю девочку удалось вытащить из воды местным жителям, которые стали свидетелями происшествия. Ее сразу же госпитализировали с предварительным диагнозом – переохлаждение, шок.
Девочка сказала, что под льдом есть ее подруга. Водолазы обнаружили тело второго ребенка в 19:30. Ее возраст – примерно 11 лет.
Тело девочки было на глубине 4 метра и в 20 метрах от берега.
Под лед провалились 2 ребенка в Кривом Роге: смотрите видео
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