Появились группы поддержки Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре: сочувствуют и собирают деньги

В соцсетях появились группы поддержки Артема Рябчука. Туда присоединяются люди, которые считают жертвой подозреваемого в расстреле людей на "Южмаше".

Преимущественно в этих сообществах пишут о дедовщине в воинских частях Нацгвардии. Также там собирают деньги в поддержку предполагаемого стрелка.

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Одна из публикаций на странице / Скриншот 24 канала

Что публикуют участники группы

Первым появилось сообщество в фейсбуке. Однако его учредители почему-то решили пойти по пути антиваксеров – постоянной готовности к блокировке их страниц. Они продублировали страницу в инстаграме и вайбере. В фейсбуке "сочувствующих" подозреваемому собралось около 4 тысяч человек.

Организаторы групп опасаются блокировок / Коллаж 24 канала

Относительно сбора средств его проводят на карту участницы группы Виктории Гольдман. 31 января она сделала публикацию о том, что за ночь и половину дня собрали 6 тысяч гривен. После этого Рябчуку в СИЗО отнесли передачу.

Сколько денег собрали в поддержку подозреваемого / Скриншот 24 канала

В основном в сообществах публикуют новости, относящиеся к теме, однако также и касающиеся вероятного буллинга в отношении подозреваемого. Также есть и опрос, где интересуются мнением участников группы по поводу вероятного пожизненного заключения подозреваемому.

Опросы на странице поддержки Рябчука / Скриншот 24 канала

Также стоит отдельно отметить видеозапись, которую разместила на странице неизвестная женщина. Она рассказала, ссылаясь на слова водителя такси, что в части "происходит такое, что волосы шевелятся даже там, где их нет". Однако анонимная женщина не сказала, о чем говорится.

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Также там есть один аккаунт, которій пишет оскорбления в сторону руководства части, где служил подозреваемый, а также Нацгвардии. Однако, вероятно, страница фейковая. Ведь на ней нет никаких фотографий или публикаций о событиях из жизни.

Оскорбления в сторону нацгвардейцев в сообществе поддержки Рябчука / Скриншот 24 канала

Главное о стрельбе на "Южмаше"

Под утро 27 января 21-летний солдат срочной службы Нацгвардии открыл огонь по своим побратимам на заводе "Южмаш". Сразу погибли 4 военных и гражданская женщина. Также из 5 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

Нападающий взял оружие и патроны, а затем скрылся с места происшествия. Однако позже решил сдаться правоохранителям. Для этого парень попросил случайную прохожую вызвать полицию. В настоящее время он находится в СИЗО. Из-за стрельбы на "Южмаше" подал в отставку Николай Балан, командующий Нацгвардией.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в день трагедии предположил, что суд может заключить в тюрьму Рябчука на пожизненный срок. Однако сначала ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Артему Рябчуку сообщили подозрение по нескольким статьям:

умышленное убийство;

дезертирство;

похищение, присвоение и вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов.

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