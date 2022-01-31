З'явилися групи підтримки Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі: співчувають і збирають гроші

У соцмережах з'явилися групи підтримки Артема Рябчука. Туди долучаються люди, які вважають жертвою підозрюваного у розстрілюванні людей на "Південмаші".

Переважно у цих спільнотах пишуть про дідівщину у військових частинах Нацгвардії. Також там збирають кошти в підтримку ймовірного стрілка.

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Одна з публікацій на сторінці / Скриншот 24 каналу

Що публікують учасники групи

Першою з'явилася спільнота у фейсбуку. Проте її засновники чомусь вирішили піти шляхом антиваксерів – постійної готовності до блокувань їхніх сторінок. Вони продублювали сторінку в інстаграмі та вайбері. У фейсбуку "співчуваючих" підозрюваному зібралося приблизно 4 тисячі людей.



Організатори груп побоюються блокувань / Колаж 24 каналу

Щодо збору коштів, то його проводять на карту учасниці групи Вікторії Гольдман. 31 січня вона зробила публікацію про те, що за ніч і половину дня зібрали 6 тисяч гривень. Після цього Рябчуку в СІЗО віднесли передачу.



Скільки грошей зібрали на підтримку підозрюваного / Скриншот 24 каналу

Здебільшого у спільнотах публікують новини, які дотичні до теми, проте стосуються ймовірного булінгу щодо підозрюваного. Також є й опитування, де цікавляться про думку учасників групи щодо ймовірного довічного ув'язнення підозрюваному.



Опитування на сторінці підтримки Рябчука / Скриншот 24 каналу

Також варто окремо зауважити відеозапис, який розмістила на сторінці невідома жінка. Вона розповіла, посилаючись на слова водія таксі, що в частині "коїться таке, що волосся рухалося навіть там, де його немає". Проте анонімна жінка не сказала, про що саме мовиться.

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Також там є один акаунт, який пише образи в бік керівництва частини, де служив підозрюваний, а також Нацгвардії. Проте, ймовірно, сторінка є фейковою. Адже на ній немає жодних фотографій або публікацій про життєві події.



Образа в сторону Нацгвардійців у спільноті підтримки Рябчука / Скриншот 24 каналу

Головне про стрілянину на "Південмаші"

Під ранок 27 січня 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш". Одразу загинули 4 військових та цивільна жінка. Також із 5 людей, які постраждали, двоє перебувають у важкому стані.

Нападник взяв зброю та набої, а потім втік з місця події. Проте згодом вирішив здатися правоохоронцям. Для цього юнак попросив випадкову перехожу викликати поліцію. Наразі він перебуває у СІЗО. Через стрілянину на "Південмаші" подав у відставку Микола Балан, командувач Нацгвардії.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у день трагедії припустив, що суд може ув'язнити Рябчука на довічний термін. Однак спершу той має пройти психіатричну експертизу.

Артему Рябчуку повідомили підозру за кількома статтями:

умисне вбивство;

дезертирство;

викрадення, привласнення й вимагання військовослужбовцем зброї й бойових припасів.

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