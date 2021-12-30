"Принимали" на работу: на Днепропетровщине мошенники обманули людей на полумиллиона гривен

В Днепропетровской области разоблачили участников преступной группы, которые обманули людей более чем на полмиллиона гривен. Мошенническую схему организовала жительница Никополя.

Злоумышленница привлекла еще троих человек. Согласно разработанному плану, в газетах и ​​сети размещали объявления о приеме на работу.

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Мошенники обманули 11 граждан

От граждан получали необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договоры по всем соответствующим данным. Впоследствии на потерпевших оформляли ссуды в разных финучреждений, делали это на основании полученной информации онлайн.

По информации пресс-службы Нацполиции, 28 декабря следственные отделения полиции №5 Днепровского райуправления полиции сообщили организатору и трем участникам преступной группы о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины об мошенничестве.

В течение августа 2020 – октября 2021 года злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан, а также – завладеть их средствами на сумму более полумиллиона гривен.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Им может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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