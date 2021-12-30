Злоумышленница привлекла еще троих человек. Согласно разработанному плану, в газетах и сети размещали объявления о приеме на работу.
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Мошенники обманули 11 граждан
От граждан получали необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договоры по всем соответствующим данным. Впоследствии на потерпевших оформляли ссуды в разных финучреждений, делали это на основании полученной информации онлайн.
По информации пресс-службы Нацполиции, 28 декабря следственные отделения полиции №5 Днепровского райуправления полиции сообщили организатору и трем участникам преступной группы о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины об мошенничестве.
В течение августа 2020 – октября 2021 года злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан, а также – завладеть их средствами на сумму более полумиллиона гривен.
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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Им может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мошенничество в Украине: последние новости
- Из незаконного оборота киберполиции удалось удалить данные более 300 миллионов пользователей. К мошенничеству с информацией причастны более 50 человек.
- На Черниговщине женщина решила воспользоваться услугами гадалки в инстаграме. В конце концов мошенница выманила у клиентки деньги и убедила увеличить кредитный лимит и передать все пароли.
- В Киеве полиция разоблачила аферистов, размещавших объявления в тиндере от имени девушек. При встрече фигуранты мошенническим путем завладевали деньгами потерпевших.