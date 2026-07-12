Россия нанесла удар ракетой "Шахед" по предприятию в Кривом Роге: есть погибшие

Утром 12 июля российские войска провели атаку с помощью ударного беспилотника и нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. Известно, что в результате удара погибли люди.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об ударе по Кривому Рогу?

В воскресенье, 12 июля, российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по одному из промышленных предприятий в Кривом Роге. По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека. Информация о возможных пострадавших, а также масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

По информации воздушных сил в направлении Кривого Рога, фиксировали реактивный БпЛА. Около 6:23 он двигался на город с севера. Сейчас защитники неба продолжают фиксировать летящие в направлении Кривого Рога беспилотники.

В 8:00 стало известно, что оккупанты нанесли повторный удар по одному из промышленных предприятий города. На месте возник пожар, идет аварийно-спасательная операция.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности, ведь угроза новых атак со стороны России остается высокой.

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Напомним, Россия вечером 11 июля атаковала Одесскую область ракетами из акватории Черного моря. После предупреждения Воздушных сил о движении враждебных целей в Одессе прогремели мощные взрывы. Впоследствии военные сообщили о запуске еще не менее четырех ракет в том же направлении.

Днем 11 июля Россия ударила тремя КАБами по Сумам , две авиабомбы попали в район с гражданскими, в том числе возле остановки общественного транспорта. В результате атаки погибли пять человек, среди них 13-летняя девочка. Еще 31 человек, в том числе трое детей, получили ранения, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно, что в результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, АЗС, автосалон, ресторан и гаражный кооператив.