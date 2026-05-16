Россия осуществила ракетную атаку на предприятие в Кривом Роге

Посреди дня 16 мая вражеские войска продолжают терроризировать Украину. Под ударом оказался Кривой Рог. Туда противник направил ракету.

Об этом проинформировал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Читайте также Россия атаковала Одесщину: какие последствия и есть ли пострадавшие

Что известно об атаке на Кривой Рог?

Мониторы писали о движении ракеты неустановленного в регионе около 12:29. Взрывы прогремели уже в 12:32. Вилкул уточнил, что удар повлек за собой разрушение на объекте промышленной инфраструктуры.

Предварительно, без пострадавших,

– добавил он.

К слову! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Стоит отметить, что в ночь на 16 мая Россия запустила около 300 вражеских дронов и в течение дня продолжает террор. Благодаря успешной работе противовоздушной обороны удалось уничтожить 269 беспилотников. Несмотря на это, в нескольких регионах зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Где сейчас раздается воздушная тревога: смотрите на карте

Какие последствия русского террора зафиксировали в других регионах Украины?

Во вражеский обстрел попала Одесская область. Известно, что в результате массированной атаки дронов пострадал Измаильский район. Там повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома, есть пострадавшие без тяжелых травм. Из-за повреждений линий электропередачи обесточены 39 населенных пунктов, а без электроэнергии остаются более 22 тысяч абонентов.

В ночь на 16 мая вражеские беспилотники атаковали Киевскую область, повредив жилой дом и коммунальное предприятие в Вышгородском районе, где повреждены семь транспортных средств. Известно, что противовоздушная оборона уничтожила часть дронов, пострадавших среди гражданского населения.

С утра Харьков находится под очередной атакой российской с применением беспилотников. В Киевском районе обломки одного из дронов упали на детскую площадку. К счастью, в момент падения там не было детей, однако сама территория получила повреждения. Впоследствии еще один беспилотник попал в гаражный кооператив. В результате удара возникли разрушения и пострадали трое мужчин, которых госпитализировали для оказания медицинской помощи. Также сообщается о повреждении объектов метрополитена.