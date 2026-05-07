Противник попал по машине энергетиков на Днепропетровщине: машина не подлежит ремонту

В четверг, 7 мая, российской войска продолжили обстрелы Днепропетровской области. Под прицелом оккупантов оказалась машина энергетиков, которые ехали на восстановительные работы.

Подробности атаки рассказали рассказали в ДТЭК.

Важно Оккупанты умышленно целятся по АЗС: украинцев предупредили о новой опасности

Что известно об ударе по энергетикам?

В компании отметили, что бригада направлялась в один из прифронтовых городов для восстановительных работ на объекте. Просто во время движения российских FPV-дрон ударил по машине энергетиков.

К счастью, работники успели быстро покинуть автомобиль, никто из них не пострадал. При этом сама машина из-за серьезных повреждений уже не может выезжать на ремонты.

В результате прямого попадания дрона значительно повреждена кабина автовышки: выбиты двери, разбиты стекла и деформирован каркас. Также повреждена часть оборудования и кран-манипулятор.

Это уже 264 атака россиян на сетевые энергообъекты Днепропетровщины,

– подчеркнули в ДТЭК.

Там также добавили, что несмотря на опасность, энергетики ежедневно возвращают свет людям на прифронтовых территориях.

Где еще происходили подобные циничные атаки?

17 февраля в Донецкой области вражеский беспилотник атаковал авто с сотрудниками Славянской ТЭС. В результате удара погибли трое энергетиков. В ведомстве отметили, что это очередное доказательство высокой цены обеспечения страны электроэнергией и теплом.

Ранее, в октябре 2025 года на Черниговщине россияне били по энергообъектам, оставив без света десятки тысяч потребителей. Во время ремонтных работ обстреляли бригаду энергетиков – работники успели спрятаться, однако служебное авто было повреждено.

А в мае на Сумщине российский дрон поразил автомобиль энергетиков, в результате чего погиб работник Сумыоблэнерго Александр Федченко. Тогда же еще три человека получили ранения во время атаки.

Какова ситуация в Украине с энергетикой?

Вероятность масштабных перебоев с электроснабжением летом 2026 года, как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук, сейчас оценивают как низкую – даже в условиях длительной жары и повышенной нагрузки на энергосистему.

В то же время специалисты предостерегают, что ситуация может измениться в случае возобновления Россией интенсивных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена существенно увеличить объемы атомной генерации – до 25 гигаватт до 2050 года. Среди ключевых планов – достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также сооружение новых ядерных мощностей.

Между тем ДТЭК анонсировал строительство на Полтавщине одного из крупнейших ветропарков в Европе. Мощность будущей ветроэлектростанции достигнет 650 мегаватт, а объем инвестиций превысит один миллиард евро.