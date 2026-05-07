Противник попал по машине энергетиков на Днепропетровщине: машина не подлежит ремонту
- Это уже 264 атака на сетевые энергообъекты региона, несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.
В четверг, 7 мая, российской войска продолжили обстрелы Днепропетровской области. Под прицелом оккупантов оказалась машина энергетиков, которые ехали на восстановительные работы.
Подробности атаки рассказали рассказали в ДТЭК.
Что известно об ударе по энергетикам?
В компании отметили, что бригада направлялась в один из прифронтовых городов для восстановительных работ на объекте. Просто во время движения российских FPV-дрон ударил по машине энергетиков.
К счастью, работники успели быстро покинуть автомобиль, никто из них не пострадал. При этом сама машина из-за серьезных повреждений уже не может выезжать на ремонты.
В результате прямого попадания дрона значительно повреждена кабина автовышки: выбиты двери, разбиты стекла и деформирован каркас. Также повреждена часть оборудования и кран-манипулятор.
Это уже 264 атака россиян на сетевые энергообъекты Днепропетровщины,
– подчеркнули в ДТЭК.
Там также добавили, что несмотря на опасность, энергетики ежедневно возвращают свет людям на прифронтовых территориях.
Где еще происходили подобные циничные атаки?
17 февраля в Донецкой области вражеский беспилотник атаковал авто с сотрудниками Славянской ТЭС. В результате удара погибли трое энергетиков. В ведомстве отметили, что это очередное доказательство высокой цены обеспечения страны электроэнергией и теплом.
Ранее, в октябре 2025 года на Черниговщине россияне били по энергообъектам, оставив без света десятки тысяч потребителей. Во время ремонтных работ обстреляли бригаду энергетиков – работники успели спрятаться, однако служебное авто было повреждено.
А в мае на Сумщине российский дрон поразил автомобиль энергетиков, в результате чего погиб работник Сумыоблэнерго Александр Федченко. Тогда же еще три человека получили ранения во время атаки.
Какова ситуация в Украине с энергетикой?
Вероятность масштабных перебоев с электроснабжением летом 2026 года, как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук, сейчас оценивают как низкую – даже в условиях длительной жары и повышенной нагрузки на энергосистему.
В то же время специалисты предостерегают, что ситуация может измениться в случае возобновления Россией интенсивных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена существенно увеличить объемы атомной генерации – до 25 гигаватт до 2050 года. Среди ключевых планов – достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также сооружение новых ядерных мощностей.
Между тем ДТЭК анонсировал строительство на Полтавщине одного из крупнейших ветропарков в Европе. Мощность будущей ветроэлектростанции достигнет 650 мегаватт, а объем инвестиций превысит один миллиард евро.