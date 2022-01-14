Смертельное ДТП возле Днепра: автобус и легковушка загорелись после столкновения – жуткие фото

На трассе Знаменка – Луганск – Изварино автомобиль врезался в маршрутку с людьми. Обе машины загорелись.

Жуткий инцидент произошел между селами Песчанка и Новоселовка Днепропетровской области. Автомобиль "ВАЗ" врезался в автобус "БАЗ" 14 января утром.

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Загорелись автобус и авто

Известно, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным автобусом №721. Кроме водителя, в салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров.

На трассе возле Новомосковска легковушка протаранила автобус / Фото ГСЧС Днепра

После аварии автобус и автомобиль загорелись. Пассажиры и водитель смогли вовремя выйти из салона.

Автобус и легковушку охватил огонь после столкновения / Фото ГСЧС Днепра

На месте происшествия погиб водитель "ВАЗа". Травмы получил 65-летний мужчина и 16-летний парень. Обоих направили в Новомосковскую центральную районную больницу.

Водитель "ВАЗа" погиб на месте аварии / Фото полиции Днепропетровщины

Спасателям удалось оперативно потушить пожар на площади в 15 квадратных метров. Впрочем, автобус сгорел почти дотла.

Поджог авто в Днепре

Недавно в Днепре горел автомобиль Chevrolet, принадлежащий местному активисту Александру Воропаеву. Есть подозрения, что машину подожгли.

Местные медиа сообщили, что на здании напротив временной парковки была видеокамера. Во время просмотра записи заметили 2 мужчин, которые "обработали" авто.

Активисту из Днепра подожгли автомобиль / Фото ГСЧС Днепра

Они облили автомобиль неизвестным веществом и подожгли. Сразу после этого неизвестные скрылись с места происшествия.

Известно, что Воропаев – представитель общественной организации "Сапсан". Житель Днепра берется с нелегальным распространением подакцизного алкоголя и табака.