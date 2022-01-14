Моторошний інцидент трапився між селами Піщанка та Новоселівка Дніпропетровської області. Автомобіль "ВАЗ" врізався у автобусу "БАЗ" 14 січня зранку.

Зверніть увагу "Видалили селезінку": який стан дітей після смертельної ДТП з таксі на окружній Харкова

Загорівся автобус і авто

Відомо, водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із маршрутним автобусом №721. Окрім водія, в салоні громадського транспорту перебувало 10 пасажирів.



На трасі біля Новомосковська легковик протаранив автобус / Фото ДСНС Дніпра

Після автотрощі, автобус і автомобіль загорілися. Пасажири та водій змогли вчасно вийти з салону.



Автобус і легковик охопив вогонь після зіткнення / Фото ДСНС Дніпра

На місці події загинув водій "ВАЗу". Травми отримав 65-річний чоловік та 16-річний хлопець. Обох скерували до Новомосковської центральної районної лікарні.



Водій "ВАЗу" загинув на місці аварії / Фото поліції Дніпропетровщини

Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу на площі 15 квадратних метрів. Втім автобус згорів майже вщент.

Підпал авто у Дніпрі

Нещодавно в Дніпрі горів автомобіль Chevrolet, який належить місцевому активісту Олександру Воропаєву. Є підозри, що машину підпалили.

Місцеві медіа повідомили, що на будівлі навпроти тимчасової парковки була відеокамера. Під час перегляду запису помітили 2 чоловіків, які "опрацювали" авто.



Активісту з Дніпра підпалили автомобіль / Фото ДСНС Дніпра

Вони облили автомобіль невідомою речовиною та підпалили. Одразу після цього, невідомі втекли з місця події.

Відомо, що Воропаєв є представником громадської організації "Сапсан". Житель Дніпра бореться з нелегальним розповсюдженням підакцизного алкоголю та тютюну.