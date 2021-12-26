Суд вернул государству Карачуновское водохранилище стоимостью почти полмиллиарда

Карачуновское водохранилище – едва ли не самый большой источник поставки питьевой воды жителям Кривого Рога. Однако оно стало объектом судебной тяжбы.

И наконец хозяйственный суд принял сторону государства. Подробности ситуации сообщили в областной прокуратуре.

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Карачуновское водохранилище вернут государству

Хозяйственный суд в Днепропетровской области принял решение по иску Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры. А именно:

Запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище для разведения и отлова рыбы.

И приказал вернуть его в собственность государства (заметим, водохранилище оценивается в 407 миллионов гривен).

Прокуроры доказали суду, что:

Водоем (Карачуновское водохранилище) вместе с каналом Днепр – Кривой Рог являются крупнейшими источниками поставки питьевой воды в Кривой Рог.

в Кривой Рог. Поэтому использовать его для хозяйственной деятельности просто нельзя.

в сообщении прокуратуры название ООО не указано, однако, как свидетельствуют данные портала youcontrol, речь идет о "Карачуновском рыбоводном хозяйстве".



Водохранилище вернут государству / Фото прокуратуры

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