Суд вернул государству Карачуновское водохранилище стоимостью почти полмиллиарда
26 декабря 2021 , 02:15Читати новину українською
Источник:Днепропетровская областная прокуратура
Карачуновское водохранилище – едва ли не самый большой источник поставки питьевой воды жителям Кривого Рога. Однако оно стало объектом судебной тяжбы.
И наконец хозяйственный суд принял сторону государства. Подробности ситуации сообщили в областной прокуратуре.
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Карачуновское водохранилище вернут государству
Хозяйственный суд в Днепропетровской области принял решение по иску Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры. А именно:
- Запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище для разведения и отлова рыбы.
- И приказал вернуть его в собственность государства (заметим, водохранилище оценивается в 407 миллионов гривен).
Прокуроры доказали суду, что:
- Водоем (Карачуновское водохранилище) вместе с каналом Днепр – Кривой Рог являются крупнейшими источниками поставки питьевой воды в Кривой Рог.
- Поэтому использовать его для хозяйственной деятельности просто нельзя.
Водохранилище вернут государству / Фото прокуратуры
Тем временем:
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