Об этом рассказала заместитель директора департамента соцполитики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова. Ранее капитан Олег Ляденко возглавлял роту специальной разведки.

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Командир теробороны Днепра

Об Олеге Ляденко известно достаточно, так как он принимал участие в Антитеррористической операции на Востоке Украины и в политической жизни родного города Кривой Рог. Имеет собственный бизнес.



Олег Ляденко участвовал в войне на Донбассе / Фото Михаила Ухмана

По словам журналиста Михаила Ухмана, после начала российско-украинской войны Ляденко стал волонтером. Он передавал на фронт спецтехнику, а в 2017 году присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Участие в боевых действиях

После принятия военной присяги в марте 2017 года, Олег Ляденко начал службу в разведке на Днепропетровщине. Его взвод работал по линии разграничения.

Получил ранение возле села Новоалександровка в феврале 2018 года. После реабилитации вернулся на фронт и впоследствии стал командиром роты глубинной разведки.



Командир территориальной обороны Днепра работал в разведке / Фото из фейсбука Олега Ляденко

Принимал участие в освобождении населенного пункта Золотое-4, создании кольца безопасности вокруг Торецка, защите поселка Шумы и хутора Вильный.

Бизнес и политика

Известно, что новый командир территориальной обороны Днепра ведет бизнес с 1990-х годов. Основал предприятие "Сигма", обанкротившееся "Феррум", Deep Master, а также является конечным бенефициарным владельцем 3 фирм в Таллине, Афинах и на Мадагаскаре.

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Олег Ляденко основал общественную организацию "Глубинный мастер" и Всеукраинский благотворительный фонд "Корпус помощи".

С 2010 года начал политическую деятельность. Сначала стал депутатом Ингулецкого райсовета от "Партии регионов", а в 2015 году прошел в Криворожский городской совет от "Оппозиционного блока".

Важно! По информации местных медиа, в 2019 году Ляденко вышел из "Оппоблока". Об этом заявил мэр города Юрий Вилкул на одном из пленарных заседаний Рады.

Документальное кино о войне

Криворожский телеканал "Рудана" в 2018 году запустил в эфир серию документальных фильмов "На пути к победе". Автором идеи и продюсером назвали Олега Ляденко, который стал одним из героев сериала.

Олег Ляденко снялся в документальном фильме: смотрите видео

Документальное кино рассказывает о жизни украинских защитников на передовой. В частности, о судьбах солдат и их родных.

Олега Ляденко наградили рядом государственных знаков отличия. В частности, Орденом Богдана Хмельницкого III степени, знаком "За воинскую доблесть", "Крестом 54 ОМБр", часами "Клейнод" и медалью "За военную службу Украине".

Интересно – как формируются силы территориальной обороны: смотрите видео

Текст публикации в фейсбуке:

"Знакомьтесь! Еще несколько дней назад капитан Ляденко Олег Васильевич находился на должности командира роты специальной разведки 74 отдельного разведывательного батальона, а вчера Олег Васильевич уже принял командование Днепровским отдельным батальоном территориальной обороны, Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Поздравляем!"