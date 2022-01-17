На территории исправительной колонии в Днепре вспыхнул пожар: жуткое видео

В Днепре горело здание исправительной колонии. Столб огня и дыма был виден издалека.

Пожар возник в воскресенье, 16 января, вечером на территории Днепропетровской исправительной колонии №89. Здание находится на улице Данила Галицкого, 1.

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Обстоятельства пожара

Видео, на котором видны дымовой столб и огонь, обнародовали очевидцы из Днепра в соцсетях. Информацию о пожаре подтвердили журналистке 24 канала в дежурной части исправительной колонии.

В инциденте никто не пострадал. Огонь гасили частично своими силами работников пенитенциарного учреждения, также на место вызвали бригаду спасателей.

По информации издания "Информатор", возгорание возникло в церкви на территории заведения. Пожар охватил крышу здания. Предварительной причиной воспламенения называют короткое замыкание.

Пожар на территории колонии в Днепре: смотрите видео

Горела церковь в Харькове

Недавно пожар произошел на территории Благовещенского собора московского патриархата в Харькове. Огонь охватил хозяйственное здание возле храма.

Все вокруг заполнил густой и черный дым. На место оперативно прибыли спасатели, которые быстро ликвидировали пожар.

В Благовещенском соборе Харькова тушили огонь / Фото ГСЧС

Люди в происшествии не пострадали. Огонь уничтожил остатки свечей, парафин и одежду, которые были внутри. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электросети.