Транспортный коллапс в Днепре: из-за снегопада движение в городе почти остановилось – фото

28 декабря 2021 , 15:15
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Источник:

горсовет Днепра

Больше недели Днепр засыпает снегом. Морозная погода с постоянными осадками вызвала транспортный коллапс в городе.

Коммунальные службы с 7 часов утра 28 декабря работают в усиленном режиме. С помощью спецтехники пытаются ликвидировать последствия снегопада.

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Движение транспорта в Днепре остановилось

В городском совете Днепра сообщили, что на улицах города работает:

  • 16 бригад дорожников;
  • 70 единиц посыпочной техники;
  • 10 погрузчиков;
  • 23 единицы снегоочистительной техники;
  • минитехника и самосвалы.

Дороги и тротуары посыпают комбинированными, соляными и пескосоляными смесями. Всего использовали более 460 тонн смесей.

Справка. В Днепре прежде всего расчищают особо опасные участки – мосты, путепроводы, подъемы и спуски дорог. Коммунальщики имеют согласованные маршруты и планы действий.

Кроме 7 мостов через реку Днепр, коммунальщики работают на улицах Космической, Яснополянской, Грушевского, Рабочей и на проспектах Яворницкого, Поля, Мазепы и Слободской.


Днепровские коммунальщики расчищают опасные участки / Фото "Информатора"

Издание "Информатор" сообщило о больших пробках по всему городу. Особенно часто на невозможность проезда и заносы автомобилей на дорогах жалуются жители Левого берега города.

Главные улицы и проспекты города очищают от снега: смотрите видео

Проблему с проездом почувствовали водители в центре Днепра, где замерзшая брусчатка способствует возникновению опасных ситуаций. Из-за непогоды в разных частях города также не работают светофоры.

Жители Днепра жалуются на снегопад и пробки на дорогах: смотрите видео

Водителей призывают не парковаться

Руководитель управления по благоустройству Днепровской мэрии Светлана Литвинова призвала водителей отнестись с пониманием к ситуации. Она попросила их не парковаться вдоль дорог, чтобы могла проехать спецтехника.

Нам очень важно соблюдать скоростной режим,
 – подчеркнула Литвинова.

Чиновник отметила, что коммунальная техника работает на определенной скорости и не может остановиться. Поэтому водители должны пропустить колонну, которая чистит дорогу.

Из-за снегопада в Днепре произошел транспортный коллапс / Фото "Информатора"

Непогода в Украине: последние новости

  • Синоптики предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины. Сильные снегопады и метели принес в города активный циклон.
  • Во многих областях снег не прекращался всю ночь с 27 на 28 декабря и продолжил падать днем. Из-за непогоды образовались огромные пробки и не могут приземлиться самолеты в аэропортах.
  • В связи с намерзанием льда на путях задерживаются поезда, которые курсируют по разным направлениям. В частности есть проблемы с прибытием поездов Киевского направления.
Автор: Євгенія Пласконь