Убытков на 145 миллионов: таможенников из Днепра подозревают в служебной халатности

Трем главным инспекторам Днепропетровской таможни инкриминируют служебную халатность. Их действия привели к миллионным убыткам.

По информации прокуратуры, государство потеряло более 145 миллионов гривен. Все из-за неправильного таможенного оформления товаров.

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Акцизный налог не уплатили

На территорию Украины предприниматели пытались ввезти нефтепродукты. Вместо уплаты акцизного налога, они зарегистрировали товары как газовый конденсат.

Таким образом представители бизнеса попытались уклониться от уплаты налога. Таможенники нарушения в документах "не заметили".

. В октябре и декабре 2021 года на экологическом правонарушении поймали 3 других таможенников в Днепропетровской области.

По факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для государства, инспекторам таможни сообщили о подозрении. Им грозит штраф или ограничение свободы с отстранением от должности.

Подозрение руководителю таможни

В конце декабря руководитель Ивано-Франковской таможни получил подозрение от работников Службы безопасности Украины. Его подозревают в организации преступной схемы.

Речь идет о вымогательстве денег от предпринимателей, которые экспортировали украинские продукты оптом в Европу. Больше всего от действий таможенников страдал Агробизнес.

Таможенник получил подозрение от правоохранителей / Фото СБУ

Правоохранители разоблачили также сообщника главы Ивано-Франковской таможни. Обоим вручили подозрения по факту взяточничества, им грозит до 10 лет за решеткой.

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