В Днепре был слышен взрыв: возникло несколько пожаров

Утром 22 апреля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Во время нее взрыв прогремел в Днепре.

Об этом пишет Суспильное.

Смотрите также Оккупанты ударили по Запорожью: погиб человек, есть пострадавший

Какие последствия атаки?

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что Россия атаковала Днепр утром 22 апреля. В результате ударов в городе возникло несколько пожаров.

По предварительным данным Ганжи, от обстрелов никто не пострадал.

Что известно о взрыве в Днепре?

Воздушную тревогу в регионе объявляли из-за угроз обстрелов российскими дронами и баллистикой. В частности, воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БПЛА на город.

Днепропетровщина – БпЛА на Днепр с юга,

– написали военные.

Вероятно, с этой вражеской атакой был связан взрыв, прогремевший в Днепре около 06:35.

Последствия других обстрелов