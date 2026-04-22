Укр Рус
22 апреля, 06:38
2
Обновлено - 07:09, 22 апреля

В Днепре был слышен взрыв: возникло несколько пожаров

Дария Черныш
Основні тези
  • Утром 22 апреля в результате российской атаки в Днепре возникло несколько пожаров, но пострадавших, предварительно, нет.
  • Воздушную тревогу в регионе объявляли из-за угрозы обстрелов российскими дронами и баллистикой.

Утром 22 апреля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Во время нее взрыв прогремел в Днепре.

Об этом пишет Суспильное.

Какие последствия атаки?

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что Россия атаковала Днепр утром 22 апреля. В результате ударов в городе возникло несколько пожаров.

По предварительным данным Ганжи, от обстрелов никто не пострадал.

Что известно о взрыве в Днепре?

Воздушную тревогу в регионе объявляли из-за угроз обстрелов российскими дронами и баллистикой. В частности, воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БПЛА на город.

Днепропетровщина – БпЛА на Днепр с юга,
– написали военные.

Вероятно, с этой вражеской атакой был связан взрыв, прогремевший в Днепре около 06:35.

Последствия других обстрелов

  • Россияночью 22 апреля ударила по Запорожью. В результате атаки на транспортную инфраструктуру известно об одном погибшем и пострадавшем. Жертвой российского террора стал машинист Укрзализныци.

  • Накануне российские дроны ударили по районному отделению полиции в Прилуках Черниговской области. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и служебный транспорт. Пострадали два человека.

  • Перед этим Россия массированно ударила беспилотниками по Сумам. Прилеты произошли в жилые многоэтажки, больницы и автомобили. В городе пылал пожар после обстрелов.