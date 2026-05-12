В Кривом Роге – попадание в жилой дом: есть погибшие и раненые

Россияне вечером 12 мая обстреляли Кривой Рог. В городе есть попадание в жилой дом.

Об этом пишет председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул. Что известно о попадании в дом в Кривом Роге 12 мая? О попадании Александр Вилкул сообщил в 19:44. Тогда же стало известно, что мишенью врага стал обычный жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию,

– написал председатель Совета обороны города Кривого Рога.