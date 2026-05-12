12 мая, 19:48
В Кривом Роге – попадание в жилой дом: есть погибшие и раненые

Владислав Кравцов

Россияне вечером 12 мая обстреляли Кривой Рог. В городе есть попадание в жилой дом.

Об этом пишет председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно о попадании в дом в Кривом Роге 12 мая?

О попадании Александр Вилкул сообщил в 19:44. Тогда же стало известно, что мишенью врага стал обычный жилой дом.

Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию, 
– написал председатель Совета обороны города Кривого Рога.

 

