В Кривом Роге прогремел взрыв: враг ударил "Шахедом" по предприятию

В Кривом Роге вечером 20 мая прогремел взрыв. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом пишет Суспильне.

Что известно о взрыве в Кривом Роге 20 мая?

В Кривом Роге тревогу объявили в 19:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских беспилотников для города.

Группа БПЛА на севере Запорожской области – курсом на Кривой Рог,

– писали военные.

Громкий звук в городе услышали в 20:09. Об этом написали местные журналисты.

"В Кривом Роге в Днепропетровской области слышны звуки взрыва", – сообщает Суспильне.

Позже о последствиях взрыва рассказал председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.

Враг атаковал "Шахедом" промышленное предприятие. Предварительно без потерь, но последствия еще уточняются,

– подчеркнул чиновник.

Когда раньше враг атаковал Кривой Рог?

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу 16 мая. Под ударом оказалось промышленное предприятие в городе, тогда обошлось без пострадавших.

До этого оккупанты ударили по Кривому Рогу 13 мая. После обстрела жилого дома погибли 2 человека, пострадало – 10, также возник пожар.

Среди пострадавших был и 9-месячный младенец. Врачи смогли спасти девочке ножку, ребенка перевезут в Днепр для дальнейшего лечения.