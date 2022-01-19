Водитель Mercedes устроил в Днепре опасный для пешеходов дрифт: возмутительное видео

В центре Днепра водитель внедорожника утром 19 января устроил дрифт. Теперь его ищет полиция.

Действия водителя внедорожника зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра. Водитель мог спровоцировать ДТП.

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Детали опасной ситуации

Автомобиль дрифтовал на Европейской площади. Внедорожник сначала остановился на трамвайном пути. Из салона вышел пассажир и снял Mercedes на телефон. Водитель выехал и начал дрифтовать. Он выбивал из дороги брусчатку. Рядом с автомобилем ходили люди.

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Чем закончился дрифт

После действа автомобилист уехал с площади. В полицию позвонили прохожие. Теперь правоохранители ищут виновника опасной ситуации.

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