Водителю автобуса №113, который насмерть сбил женщину в Днепре, увеличили срок за решеткой

В центре Днепра 16 сентября 2020 года произошло смертельное ДТП с автобусом. Водителя уже осудили, но недавно ему вдвое увеличили срок заключения.

Прокурор решил, что виновнику ДТП несправедливо уменьшили срок за решеткой. Поэтому попросил суд его увеличить с 2 до 5 лет.

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Смертельное ДТП в Днепре

Известно, что водитель управлял исправным автобусом "Эталон", который двигался по маршруту №113 в центре Днепра. Погода была хорошая, но в 12 часов дня на перекрестке улиц Фабра и Мечникова сбил пешехода.

Следствие обвинило водителя в невнимательности во время маневра. Мол, водитель не убедился в безопасности поворота и сбил женщину на пешеходном переходе.

Мужчина также переехал пострадавшую. Жительница Днепра получила многочисленные травмы:

ссадины и синяки на лице;

ушибы челюсти и шеи;

кровоизлияние;

переломы ребер и лопаток.

Согласно выводам медиков, в аварии женщина получила тяжелые телесные повреждения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Объяснения прокурора

Адвокат водителя подал апелляцию на предыдущее решение суда, которым ему назначили 2 года заключения и лишили прав на такой же срок. Прокурор не согласился с этим и попросил суд наоборот, увеличить наказание до 5 лет за решеткой.



Водитель автобуса насмерть переехал женщину в Днепре / Фото "Информатора"

Правоохранитель подчеркнул, что предыдущее наказание было слишком мягким, поскольку водитель раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб пострадавшим. Никаких других обстоятельств, которые бы этому способствовали, не было.

Кроме этого, водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Ранее его 4 раза привлекали к административной ответственности за несоблюдение ПДД.

Решение суда

Днепровский апелляционный суд не удовлетворил предложение адвоката по уменьшению наказания водителю. В то же время просьбу прокурора удовлетворил частично.

Нарушителю назначили 4 года заключения и увеличили срок лишения водительских прав с 2 до 3 лет. Защита виновника смертельного ДТП еще может обжаловать это решение в Верховном суде.

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