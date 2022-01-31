Volkswagen на скорости врезался в дерево в Днепре и загорелся: есть пострадавшие
Источник:"Днепр Оперативный"
На улице Чернышевского в Днепре произошло ночное ДТП. Водитель Volkswagen влетел в дерево, в результате чего машина загорелась.
Инцидент произошел возле торгового комплекса "Нагорка" ориентировочно в 4 часа ночи. Водитель пытался повернуть в сторону проспекта Гагарина.
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Загорелось авто в Днепре
По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и на скорости протаранил дерево. Через считанные секунды после столкновения автомобиль загорелся.
Автомобиль на скорости протаранил дерево на повороте / Фото "Днепр Сейчас"
Момент ДТП зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра. Известно, что в салоне авто находилась также пассажирка.
После столкновения авто загорелось / Фото" Днепр Сейчас"
На месте работали спасатели, которые ликвидировали пожар. Медики забрали водителя и его спутницу.
Момент ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения / Фото "Днепр Сейчас"
У водителя подозрение на перелом таза, а у пассажирки Volkswagen – перелом ноги. Их обоих госпитализировали.
Водитель и пассажирка получили травмы, их забрала скорая в больницу / Фото "Днепр Сейчас"
Авто в Днепре протаранило дерево и загорелось: смотрите видео
Жуткое ДТП возле Киева
На окружной дороге Киева 29 января произошло смертельное ДТП. 41-летняя женщина-водитель Volkswagen умерла по дороге в больницу.
В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото Нацполиции
Известно, что женщина развернулась на дороге и выехала на встречную полосу, где врезалась в BMW. В результате удара, водитель получила серьезные травмы, от которых умерла в карете скорой.