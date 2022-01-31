Volkswagen на скорости врезался в дерево в Днепре и загорелся: есть пострадавшие

На улице Чернышевского в Днепре произошло ночное ДТП. Водитель Volkswagen влетел в дерево, в результате чего машина загорелась.

Инцидент произошел возле торгового комплекса "Нагорка" ориентировочно в 4 часа ночи. Водитель пытался повернуть в сторону проспекта Гагарина.

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Загорелось авто в Днепре

По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и на скорости протаранил дерево. Через считанные секунды после столкновения автомобиль загорелся.



Автомобиль на скорости протаранил дерево на повороте / Фото "Днепр Сейчас"

Момент ДТП зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра. Известно, что в салоне авто находилась также пассажирка.



После столкновения авто загорелось / Фото" Днепр Сейчас"

По неофициальным данным, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии, из-за чего и произошла авария.

На месте работали спасатели, которые ликвидировали пожар. Медики забрали водителя и его спутницу.



Момент ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения / Фото "Днепр Сейчас"

У водителя подозрение на перелом таза, а у пассажирки Volkswagen – перелом ноги. Их обоих госпитализировали.



Водитель и пассажирка получили травмы, их забрала скорая в больницу / Фото "Днепр Сейчас"

Авто в Днепре протаранило дерево и загорелось: смотрите видео

Жуткое ДТП возле Киева

На окружной дороге Киева 29 января произошло смертельное ДТП. 41-летняя женщина-водитель Volkswagen умерла по дороге в больницу.



В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото Нацполиции

Известно, что женщина развернулась на дороге и выехала на встречную полосу, где врезалась в BMW. В результате удара, водитель получила серьезные травмы, от которых умерла в карете скорой.