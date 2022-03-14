Подходят для защиты почти. Об этом на брифинге сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Игорь Маковцев.

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По его словам, 600 – 800 человек ежедневно находятся в метро. Однако когда объявляют воздушную тревогу, количество прячущихся от опасности людей увеличивается в разы.

Несущие конструкции всей станции способны выдержать авиаудар,

– подчеркнул Маковцев.

Какая ситуация в Днепре

Над Днепром 12 марта системы ПВО сбили вражескую крылатую ракету. Обломки от нее упали на одно из предприятий и повлекли за собой пожар.

Сейчас ситуация в области спокойная, хотя ночью с 13 на 14 марта несколько раз была угроза атаки с воздуха.

Заметим, что в Днепре в результате авиаудара 11 марта на пешеходном выходе станции Металлургов выбило стекла. Поэтому он пока не работает. Однако другими пешеходными выходами можно воспользоваться.