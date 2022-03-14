Підходять для захисту майже усі станції. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Ігор Маковцев.

Зверніть увагу Поліцейські з волонтерами доправляють гумдопомогу в метро Харкова

За його словами, 600 – 800 осіб щодня перебувають у метро. Однак коли оголошують повітряну тривогу, кількість людей, які ховаються від небезпеки, збільшується в рази.

Несучі конструкції усій станцій здатні витримати авіаудар,

– наголосив Маковцев.

Яка ситуація у Дніпрі

Над Дніпром 12 березня системи ППО збили ворожу крилату ракету. Уламки від неї впали на одне із підприємств і спричинили пожежу.

Наразі ситуація в області – спокійна, хоча упродовж ночі з 13 на 14 березня кілька разів була загроза атаки з повітря.

Зауважимо, що у Дніпрі внаслідок авіаудару 11 березня на пішохідному виході станції Металургів вибило шибки. Тому він наразі не працює. Однак іншими пішохідними виходами можна користуватися.