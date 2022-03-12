Про це повідомили у Державній рятувальній службі з надзвичайних ситуацій 12 березня. Ракету окупантів знищила система протиповітряної оборони.

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Постраждалих немає

Вогнеборці о 06:27 отримали повідомлення, приїхали на місце інциденту та одразу ліквідували пожежу. Встановили, що зайнявся дах одноповерхової будівлі. Мовиться про цегляний цех, який не був в експлуатації.

Полум'я поширилось на побутову кімнату на третьому поверсі площею 80 квадратних метрів. У ДСНС зазначили, що загиблих та постраждалих немає.



ДСНС ліквідувала пожежу / Фото ДСНС



Загорівся цех, який не був в експлуатації / Фото ДСНС