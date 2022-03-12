Поліцейські продовжують виконувати свою роботу. Вони, попри численні обстріли, доправляють гуманітарну допомогу.

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Що доправили в метро

Правоохоронці разом із волонтерами сьогодні, 12 березня, доправили людям, які тимчасово проживають у харківському метро:

питну воду;

продукти харчування;

предмети першої необхідності.



Люди, які тимчасово проживають в метро, отримали гумдопомогу / Фото пресслужби Нацполіції



Правоохоронці із волонтерами принесли воду та продукти харчування / Фото пресслужби Нацполіції

Важливо – Яка ситуація у Харкові станом на 12 березня: дивіться відео



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Поліцейські опікуються громадянами, які перебувають у скруті через військову агресію. Попри чисельні обстріли, правоохоронці разом з волонтерами розвозять гуманітарну допомогу харків'янам.

Сьогодні за дорученням начальника ГУНП в Харківській області помічник з гуманітарних питань В'ячеслав Марков і волонтери доставили питну воду, продукти харчування, предмети першої необхідності для громадян, які тимчасово проживають у харківському метрополітені.

Попри труднощі, сьогодення поліцейські Харківщини виконують своє головне завдання – служать українському народові.