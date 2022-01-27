Все торговые центры Кривого Рога "заминировали" - фото с места происшествия

Правоохранители Кривого Рога получили очередное уведомление о заминировании. Проверяют все торговые центры.

О возможном заминировании в Службу безопасности Украины сообщили утром 27 января. Неизвестный заявил, что взрывчатка заложена во всех торгово-развлекательных центрах Кривого Рога.

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Заминирование в Кривом Роге

На место происшествия выехали оперативники, кинологи и сотрудники взрывотехнической службы. Специалисты проверяют территории всех заведений на наличие взрывчатых веществ или устройств.

Неизвестный сообщил о заминировании торговых центров в Кривом Роге / Фото "Свои"

По информации местных медиа, аноним представился "русским террористом". Он заявил, что бомбы в торговых центрах пропитаны тротилом и другими веществами.

Сотрудники спецслужб эвакуировали людей из торговых центров "Солнечная галерея", Victory Plaza, Union, Terra Mall, "Либерти" и "Плаза".

Фейковое заминирование торговых центров в Кривом Роге / Фото "Первого городского"

Дистанционное обучение школьников

В связи с постоянными заминированиями торгово-развлекательных центров и учебных заведений в Кривом Роге, местные власти решили перевести детей на дистанционное. Из дома будут учиться учащиеся школ.

Детей Кривого Рога перевели на дистанционное обучение / Фото "Первого городского"

Дистанционное обучение было введено на неопределенный срок. Таким образом, намерены снизить социальное напряжение среди детей и их родителей.

Заминирования в Украине / Инфографика 24 канала

Сотрудничество с российскими спецслужбами

Сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно сообщали, что информация о фейковых заминированиях чаще всего поступает с территории России и временно оккупированного Донбасса. Такие сообщения являются инструментом гибридной войны.

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Недавно в Кривом Роге задержали студента, причастного к "заминированию" Горного колледжа в городе. Как выяснили правоохранители, помощь по делу он попросил у российских спецслужб в закрытом телеграм-чате.

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