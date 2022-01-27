Про можливе замінування у Службу безпеки України повідомили 27 січня зранку. Невідомий заявив, що вибухівка закладена в усіх торгівельно-розважальних центрах Кривого Рогу.

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Замінування в Кривому Розі

На місце події виїхали оперативники, кінологи та працівники вибухотехнічної служби. Фахівці перевіряють території усіх закладів на наявність вибухових речовин або пристроїв.



Невідомий повідомив про замінування торгових центрів у Кривому Розі / Фото "Свої"

За інформацією місцевих медіа, анонім представився "російським терористом". Він заявив, що бомби в торгових центрах просочені тротилом та іншими речовинами.

Співробітники спецслужб евакуювали людей з торгових центрів "Сонячна галерея", Victory Plaza, Union, Terra Mall, "Ліберті" й "Плаза".

Фейкове замінування торгових центрів у Кривому Розі / Фото "Першого міського"

Дистанційне навчання школярів

У зв'язку з постійними замінуваннями торгівельно-розважальних центрів та навчальних закладів у Кривому Розі, місцева влада вирішила перевести дітей на дистанційне. Із дому навчатимуться учні шкіл.



Дітей Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання / Фото "Першого міського"

Дистанційне навчання ввели на невизначений термін. У такий спосіб мають намір знизити соціальну напругу серед дітей та їхніх батьків.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

Співпраця з російськими спецслужбами

Працівники Служби безпеки України неодноразово повідомляли, що інформація про фейкові замінування найчастіше надходить з території Росії та тимчасово окупованого Донбасу. Такі повідомлення є інструментом гібридної війни.

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Нещодавно у Кривому Розі затримали студента, який причетний до "замінування" Гірничого коледжу в місті. Як з'ясували правоохоронці, допомоги у справі він попросив у російських спецслужб в закритому телеграм-чаті.

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