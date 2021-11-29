Вырывалось ужасное пламя: в Днепре внезапно вспыхнул грузовик — видео и фото возгорания
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
В Новокодакском районе Днепра 29 ноября неожиданно вспыхнул грузовой автомобиль MAN. Из нижней части транспорта вырывалось стремительное пламя.
Спасателям об этом сообщили в 13.43. Они немедленно выехали на улицу Криворожскую, где произошел пожар.
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Спасатели тушат грузовик в Днепре / Фото ГСЧС
Возгорание возникло в кабине
На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило 3 квадратных метра. Его полностью потушили в 14 часов. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.
Пожар грузовика в Днепре: смотрите видео
По словам спасателей, возгорание возникло в кабине грузового автомобиля во время временной остановки. Огонь охватил моторный отсек транспортного средства и мог опрокинуться на грузовой отдел.
Загоревшийся грузовик в Днепре: смотрите видео
Другое возгорание грузовика
6 ноября в Черкасской области произошла жуткая авария. Там грузовик жестко столкнулся с легковушкой. После этого грузовой автомобиль загорелся и практически полностью сгорел.
В результате ДТП погибли сразу 3 человека. Правоохранители начали не только устанавливать обстоятельства, но и пытаться найти очевидцев случившегося.