После сильного обстрела в Днепре разрушено здание колледжа: какие еще известны последствия

Массированная атака на Украину продолжается этой ночью, 15 июня. Российская армия ударила по Днепру.

О последствиях обстрела сообщили в ОВА. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

Хронология атаки Тревога в Киеве и ряде областей – Россия массированно атакует с воздуха БпЛА и ракетами

Что известно об обстреле Днепра 15 июня и его последствиях?

Днепр среди других городов Украины попал под массированный воздушный обстрел врага. Воздушные силы предупреждали об угрозе со стороны ударных беспилотников российской армии и баллистических ракет.

Серия взрывов в Днепре привела к последствиям. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, в городе из-за воздушной атаки возник пожар.

Уже известно, что один человек получил ранения. Повреждено предприятие, разрушено одно из помещений колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры.

Последствия обстрела Днепра / Фото ОВА

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Где еще раздавались взрывы этой ночью?

Под сильную атаку попал Киев. Там есть попадания в жилые дома, пострадали более десятка человек. Масштабный пожар начался на территории Киево-Печерской лавры.

Харьков также подвергся обстрелу. Враг наносил удары дронами и ракетами. К сожалению, во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС.