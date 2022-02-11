"Заминировали" все ТРЦ и учебные заведения Кривого Рога

В полицию Кривого Рога 11 января обратилась СБУ. Дело в том, что в службу в очередной раз поступило сообщение о "минировании" в городе.

На этот раз говорилось обо всех торговых центрах и учебных заведениях города. Журналистам информацию уже подтвердили в местном управлении полиции.

Накануне В Украине "заминировали" все торговые центры городов-миллионников

Начали проводить проверку

Об этом сообщили полицейским примерно в 15:30. Правоохранители сразу начали проверять здания, в которых якобы была угроза взрыва.

К этому привлекли спасателей, взрывотехников и кинологов. Однако в течение часа после появления информации о "минировании" не сообщили, каковы были результаты проверок.

При чем здесь Россия

Страх и стресс детей при "минированиях" школ – это вполне нормально. Но психолог Юлия Сенченко считает, что родители должны правильно все объяснить. Подробнее об этом – по ссылке

С начала года в Украине продолжается "лихорадка" фейковых минирований. Преимущественно анонимные минеры говорят, что может взорваться одно или несколько зданий. Обычно речь идет о ТРЦ, больницах и даже учебных заведениях.

За полтора месяца таких сообщений было минимум несколько сотен. Поэтому этим занялась СБУ, где заявили, что "минирование" является инструментом России в гибридной войне.

Но часто сообщения присылают и с временно оккупированных территорий Донбасса. Служба безопасности уверена, что такими образом пытаются усилить панику и тревогу общества.



Как наказывают за "минирование" в Украине / Инфографика 24 канала