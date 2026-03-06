"Шахеди" вгатили по Кривому Рогу: є влучання у дев'ятиповерхівку та підприємства
- У Кривому Розі вночі 6 березня сталися прямі влучання ударних БпЛА у дев'ятиповерхівку та підприємство.
- Почалося гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція, розгортають штаб допомоги населенню.
Ударні безпілотники ворога атакували Кривий Ріг уночі 6 березня. Прогриміла серія вибухів.
Рада оборони міста повідомила про наслідки атаки. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" знову летять на Україну, вибухи гриміли у Кривому Розі: де є небезпека удару
Що відомо про атаку БпЛА на Кривий Ріг 6 березня та її наслідки?
Повітряна тривога у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі, тривала з 00:29 до 02:42. Російська армія запустила чергові ударні БпЛА до Кривого Рогу, кілька разів у місті гриміли вибухи близько 2 ночі.
Станом на 03:20 Рада оборони міста повідомила про такі наслідки атаки:
- Сталися прямі влучання БпЛА у дев'ятиповерхівку та у підприємство інфраструктури.
- Триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція.
Поруч із місцем події розгортають штаб допомоги населенню.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
- Минулої ночі, 5 березня, ворог також масовано атакував Кривий Ріг та інші міста Дніпропетровської області. Були пожежі та руйнування інфраструктури, постраждали дитячий садок і приватні будинки, також транспортна інфраструктура і пожежна частина.
- Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря біля берегів Одеської області російський дрон влучив у цивільне судно, що рухалося під прапором Панами. Постраждав член екіпажу.