Щоб уникнути отруєння: Артему Рябчуку заборонили приймати передачі в СІЗО від незнайомців

Нацгвардієць, який влаштував криваву стрілянину на "Південмаші" в Дніпрі, до 27 березня перебуватиме в СІЗО. Група підтримки Рябчука заборонила йому приймати одяг та продукти від незнайомих людей.

Ініціативну групу допомоги у справі Артемія Рябчука створили 3 лютого. Про це повідомила її учасниця, правозахисниця Лада Соколова.

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Хочуть запобігти отруєнню

До складу групи увійшли також адвокати Денис Гордєєв, Таміла Ульянова і правозахисник Дмитро Павліченко. Захисники заборонили Артему Рябчуку приймати будь-які речі від невідомих.

За словами Лади Соколової, в СІЗО передаватимуть лише речі, які приноситимуть адвокати. У такий спосіб хочуть запобігти можливому отруєнню дніпровського стрільця.

. Захисники Артема Рябчука сприяють об'єктивному розслідуванню справи. Вони анонсували проведення пресконференції в Дніпрі 12 лютого.

Правозахисниця підкреслила, що стан здоров'я підзахисного задовільний, морально він теж намагається триматися. Спілкується із адвокатами й готовий до подальших дій.

Водночас його мама не вірить у те, що її син міг вбити людей. Вона тимчасово виїхала зі свого села.

Оборудки шахраїв

На підтримку військового, який розстріляв 10 людей, почали збирати гроші. Офіційно пожертви приймає ініціативна група, яка передає їх на допомогу Артему Рябчуку.

Однак знайшлися й шахраї, які вирішили підзаробити на актуальній темі. Таких осіб активісти стараються оперативно вирахувати та зупинити протиправну діяльність.

Стрілянина в Дніпрі на "Південмаші": коротко

Зранку 27 січня на заводі "Південмаш" в Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по людях. Загинуло 5 осіб, ще 5 отримали серйозні поранення.

Серед загиблих були 4 військовослужбовців та працівниця заводу, яка була цивільною.

Після стрілянини в Дніпрі Рябчук зловив попутку та виїхав на околицю міста, але в Підгородному вирішив здатися поліції.

За кілька годин після трагедії він попросив перехожу зателефонувати правоохоронцям і здався їм без спротиву.

Суд ухвалив тримати Артема Рябчука в СІЗО 2 місяці.

Згодом у мережі почали поширювати інформацію про те, що причиною масового розстрілу могло стати цькування у військовій частині.

У Нацгвардії повідомили, що виплатять по 1,8 мільйона гривень сім'ям убитих, а також грошову допомогу пораненим.

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