Суд повернув державі Карачунівське водосховище вартістю у майже пів мільярда

Карачунівське водосховище – чи не найбільше джерело постачання питної води мешканцям Кривого Рогу. А проте воно стало обєктом судової тяганини.

І зрештою господарський суд став на бік держави. Подробиці ситуації повідомили в обласній прокуратурі.

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Карачунівське водосховище повернуть державі

Господарський суд у Дніпропетровській області ухвалив рішення за позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури. А саме:

Заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище для розведення й вилову риби.

І наказав повернути його у власність держави (зауважимо, водосховище оцінюють у 407 мільйонів гривень).

Прокурори довели суду, що:

Водойма (Карачунівське водосховище) разом із каналом Дніпро – Кривий Ріг є найбільшими джерелами постачання питної води у Кривий Ріг.

у Кривий Ріг. А тому використовувати його для господарської діяльності просто не можна.

у повідомленні прокуратури назва ТОВ не вказана, а проте, як свідчать дані порталу youcontrol, мовиться про "Карачунівське рибоводне господарство".



Водосховище повернуть державі / Фото прокуратури

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