Суд повернув державі Карачунівське водосховище вартістю у майже пів мільярда
26 грудня 2021 , 02:15Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
Карачунівське водосховище – чи не найбільше джерело постачання питної води мешканцям Кривого Рогу. А проте воно стало обєктом судової тяганини.
І зрештою господарський суд став на бік держави. Подробиці ситуації повідомили в обласній прокуратурі.
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Карачунівське водосховище повернуть державі
Господарський суд у Дніпропетровській області ухвалив рішення за позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури. А саме:
- Заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище для розведення й вилову риби.
- І наказав повернути його у власність держави (зауважимо, водосховище оцінюють у 407 мільйонів гривень).
Прокурори довели суду, що:
- Водойма (Карачунівське водосховище) разом із каналом Дніпро – Кривий Ріг є найбільшими джерелами постачання питної води у Кривий Ріг.
- А тому використовувати його для господарської діяльності просто не можна.
Водосховище повернуть державі / Фото прокуратури
Тим часом:
- Львів повністю відмовився від хлорування води.
- А в Києві зросте на 20% у 2022 році тариф на воду.
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