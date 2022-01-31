Свята скінчилися: у Дніпрі вандали понищили новорічні локації – обурливі фото

Жителі Дніпра пошкодили низку святкових локацій, які встановили до Нового року та Різдва. Вандали спалили та розмалювали встановлені фігури у фотозонах.

Фото й відео понівечених прикрас оприлюднив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Він обурився діями невідомих.

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Вандали знищили святкові локації

На світлинах помітно, що постраждала декоративна фігура собачки. Її встановили до свят у Прибережному сквері.

Новорічні локації в Дніпрі знищили вандали / Фото з фейсбуку Михайла Лисенка

Хулігани видерли кольорові дощики з конструкції. Вони також розбили білу кульку, що стояла біля лап собачки.

Дісталося також білому ведмедю, якого поставили на Січеславській Набережній. Його розмалювали червоною та синьою фарбою.

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Найбільш прикрий випадок стався на Європейській площі в Дніпрі. Там невідомі взагалі спалили велику святкову кулю, що слугувала фотозоною.

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Михайло Лисенко зауважив, що працює в міськраді Дніпра з 2014 року. Відтоді траплялося чимало подібних "акцій", які змушують його добряче понервуватися й зневіритися в людях.

Вітер здув головні ялинки

Сильний вітер 14 січня спричинив ялинкопад у багатьох містах України. Постраждали не лише новорічні прикраси, але й головні зелені красуні.



"Ялинкопад" у Бобровиці / Фото з соцмереж

Буревій розігнався до 28 метрів за секунду. Відомо, що це спричинило падіння головних ялинок на Чернігівщині – у Новосілці, Коропі та Бобровиці.

Велика ялинка впала й у самому Чернігові. Постраждала окраса міста й у Кролевці на Сумщині.

Ялинкопад зафіксували також у Білопіллі Сумської області, Пустомитах Львівської області та Лубнах на Полтавщині.

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Текст публікації у фейсбуці:

"З кінця 2014 року я працюю у міськраді.

Наші дорогі жителі міста, проводять достатню кількість "добрих акцій", щоб перетворити мене на мізантропа.

У них це відносно виходить.

Але я іноді п'ю "Гідазепам".

Поки що тримаюся".