Фото и видео изуродованных украшений обнародовал заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко. Он возмутился действиями неизвестных.
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Вандалы уничтожили праздничные локации
На фотографиях заметно, что пострадала декоративная фигура собачки. Ее установили к праздникам в Прибрежном сквере.
Новогодние локации в Днепре уничтожили вандалы / Фото из фейсбука Михаила Лысенко
Хулиганы выдрали цветные дождики из конструкции. Они также разбили белый шарик, стоявший у лап собачки.
Досталось также белому медведю, которого поставили на Сичеславской Набережной. Его разрисовали красной и синей краской.
Неизвестные в Днепре разрисовали новогоднюю фотозону: смотрите видео
Наиболее досадный случай произошел на Европейской площади в Днепре. Там неизвестные вообще сожгли большой праздничный шар, служивший фотозоной.
Вандалы подожгли праздничные украшения в Днепре: смотрите видео
Михаил Лысенко отметил, что работает в горсовете Днепра с 2014 года. С тех пор случалось немало подобных "акций", которые заставляют его изрядно понервничать и разувериться в людях.
Ветер сдул главные елки
Сильный ветер 14 января вызвал елкопад во многих городах Украины. Пострадали не только новогодние украшения, но и главные зеленые красавицы.
"Елкопад" в Бобровице / Фото из соцсетей
Ураган разогнался до 28 метров в секунду. Известно, что это повлекло падение главных елок в Черниговской области – в Новоселки, Коропе и Бобровице.
Большая елка упала и в самом Чернигове. Пострадало украшение города и в Кролевце Сумской области.
Елкопад зафиксировали также в Белополье Сумской области, Пустомытах Львовской области и Лубнах Полтавской области.
Интересно – как создают елочные украшения: смотрите видео 24 канала
Текст публикации в фейсбуке:
"С конца 2014 года я работаю в горсовете.
Наши дорогие жители города, проводят достаточное количество "добрых акций", чтобы превратить меня в мизантропа.
У них это относительно получается.
Но я иногда пью "Гидазепам".
Пока держусь".