Фото й відео понівечених прикрас оприлюднив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Він обурився діями невідомих.
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Вандали знищили святкові локації
На світлинах помітно, що постраждала декоративна фігура собачки. Її встановили до свят у Прибережному сквері.
Новорічні локації в Дніпрі знищили вандали / Фото з фейсбуку Михайла Лисенка
Хулігани видерли кольорові дощики з конструкції. Вони також розбили білу кульку, що стояла біля лап собачки.
Дісталося також білому ведмедю, якого поставили на Січеславській Набережній. Його розмалювали червоною та синьою фарбою.
Невідомі в Дніпрі розмалювали новорічну фотозону: дивіться відео
Найбільш прикрий випадок стався на Європейській площі в Дніпрі. Там невідомі взагалі спалили велику святкову кулю, що слугувала фотозоною.
Вандали підпалили святкові прикраси в Дніпрі: дивіться відео
Михайло Лисенко зауважив, що працює в міськраді Дніпра з 2014 року. Відтоді траплялося чимало подібних "акцій", які змушують його добряче понервуватися й зневіритися в людях.
Вітер здув головні ялинки
Сильний вітер 14 січня спричинив ялинкопад у багатьох містах України. Постраждали не лише новорічні прикраси, але й головні зелені красуні.
"Ялинкопад" у Бобровиці / Фото з соцмереж
Буревій розігнався до 28 метрів за секунду. Відомо, що це спричинило падіння головних ялинок на Чернігівщині – у Новосілці, Коропі та Бобровиці.
Велика ялинка впала й у самому Чернігові. Постраждала окраса міста й у Кролевці на Сумщині.
Ялинкопад зафіксували також у Білопіллі Сумської області, Пустомитах Львівської області та Лубнах на Полтавщині.
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Текст публікації у фейсбуці:
"З кінця 2014 року я працюю у міськраді.
Наші дорогі жителі міста, проводять достатню кількість "добрих акцій", щоб перетворити мене на мізантропа.
У них це відносно виходить.
Але я іноді п'ю "Гідазепам".
Поки що тримаюся".