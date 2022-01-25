У територіальну оборону Дніпра призначили командира: що відомо про Олега Ляденка

Підрозділ територіальної оборони в Дніпрі отримав командира. Його очолив місцевий бізнесмен і учасник АТО Олег Ляденко.

Про це розповіла заступниця директора департаменту соцполітики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова. Раніше капітан Олег Ляденко очолював роту спеціальної розвідки.

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Командир тероборони Дніпра

Про Олега Ляденко відомо достатньо, оскільки він брав участь в Антитерористичній операції на Сході України та в політичному житті рідного міста Кривий Ріг. Має власний бізнес.



Олег Ляденко брав участь у війні на Донбасі / Фото Михайла Ухмана

За словами журналіста Михайла Ухмана, після початку російсько-української війни Ляденко став волонтером. Він передавав на фронт спецтехніку, а 2017 року долучився до Збройних сил України.

Участь у бойових діях

Після складання військової присяги у березні 2017 року, Олег Ляденко розпочав службу в розвідці на Дніпропетровщині. Його взвод працював по лінії розмежування.

Отримав поранення біля села Новоолександрівка в лютому 2018 року. Після реабілітації повернувся на фронт і згодом став командиром роти глибинної розвідки.



Командир територіальної оборони Дніпра працював у розвідці / Фото з фейсбуку Олега Ляденка

Брав участь у визволенні населеного пункту Золоте-4, створенні кільця безпеки навколо Торецька, захисті селища Шуми та хутора Вільний.

Бізнес і політика

Відомо, що новий командир територіальної оборони Дніпра веде бізнес із 1990-х років. Заснував підприємство "Сігма", збанкрутіле "Феррум", Deep Master, а також є кінцевим бенефіціарним власником 3 фірм у Талліні, Афінах і на Мадагаскарі.

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Олег Ляденко заснував громадську організацію "Глибинний майстер" і Всеукраїнський благодійний фонд "Корпус допомоги".

Із 2010 року розпочав політичну діяльність. Спершу став депутатом Інгулецької райради від "Партії регіонів", а 2015 року пройшов у Криворізьку міську раду від "Опозиційного блоку".

Документальне кіно про війну

За інформацією місцевих медіа , 2019 року Ляденко вийшов із "Опоблоку". Про це заявив мер міста Юрій Вілкул на одному з пленарних засідань ради.

Криворізький телеканал "Рудана" 2018 року запустив в ефір серію документальних фільмів "На шляху до перемоги". Автором ідеї та продюсером назвали Олега Ляденко, який став одним із героїв серіалу.

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Документальне кіно розповідає про життя українських захисників на передовій. Зокрема, про долі солдатів і їхніх рідних.

Олега Ляденка нагородили низкою державних відзнак. Зокрема, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, знаком "За військову доблесть", "Хрестом 54 ОМБр", годинником "Клейнод" і медаллю "За військову службу Україні".

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Текст публікації у фейсбуці:

"Знайомтесь! Ще кілька днів тому капітан Ляденко Олег Васильович, перебував на посаді командира роти спеціальної розвідки 74 окремого розвідувального батальйону, а вчора Олег Васильович вже прийняв командування Дніпровським окремим батальйоном територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вітаємо!"