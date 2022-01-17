На території виправної колонії у Дніпрі спалахнула пожежа: моторошне відео
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі горіла будівля виправної колонії. Стовп вогню та диму було видно здалеку.
Пожежа виникла у неділю, 16 січня, ввечері на території Дніпропетровської виправної колонії №89. Будівля розташована на вулиці Данила Галицького, 1.
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Обставини пожежі
Відео, на якому видно димовий стовп та вогонь, оприлюднили очевидці з Дніпра в соцмережах. Інформацію про пожежу підтвердили журналістці 24 каналу в черговій частині виправної колонії.
В інциденті ніхто не постраждав. Вогонь гасили частково власними силами працівників пенітенціарної установи, також на місце викликали бригаду рятувальників.
За інформацією видання "Інформатор", загоряння виникло в церкві на території закладу. Пожежа охопила дах будівлі. Попередньою причиною займання називають коротке замикання.
Пожежа на території колонії в Дніпрі: дивіться відео
Горіла церква в Харкові
Нещодавно пожежа трапилася на території Благовіщенського собору московського патріархату в Харкові. Вогонь охопив господарську будівлю біля храму.
Усе довкола заполонив густий і чорний дим. На місце оперативно прибули рятувальники, які швидко ліквідували пожежу.
У Благовіщенському соборі Харкова гасили вогонь / Фото ДСНС
Люди в надзвичайній події не постраждали. Вогонь знищив залишки свічок, парафін та одяг, які були всередині. Попередньою причиною загоряння називають коротке замикання електромережі.