Тільки ялинка вартуватиме 50 мільйонів: Дніпро вразило підготовкою до свят

Дніпровська міськрада провела тендерну закупівлю ялинки та святкових прикрас. Загалом на цю підготовку до новорічних свят місто має витратити понад 50 мільйонів гривень.

Ці торги завершилися ще 18 листопада. Їх провело комунальне підприємство Міськсвітло. Переможцем стала фірма, що запропонувала найменшу вартість послуг.

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Яку ялинку мають придбати

Тендерну закупівлю опублікували ще 11 жовтня. Від цього моменту протягом місяця всі охочі підприємства могли запропонувати свої послуги.

Перемогло в аукціоні товариство обмеженої відповідальності "Укртехнопром". Воно продасть місту 20-метрову ялинку. Вона разом із іграшками та ілюмінацією коштуватиме 50,8 мільйона гривень.

Кілька інших покупок

Видання Depo повідомило, що також мають придбати й інші дерева та прикраси. Це свідчить про те, що в Дніпрі досить серйозно підходять до створення святкової атмосфери. Про що мовиться:

2 ялинки "Санта-преміум" висотою 2,7 метра;

1 ялинка вистою 2,1 метра;

4 ялинки висотою 2,4 метра;

160 іграшок на ялинки діаметром 12 сантиметрів;

299 гірлянд.;

115 світлодіодних конструкцій;

350 гірлянд "Штора";

будиночок Діда Мороза;

Частину з цих покупок оформили у дві інші закупівлі. Кожна з них має загальну суму приблизно 4 мільйони гривень.