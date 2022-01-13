Це провокація, – імам про "замінування" в Кривому Розі від імені "воїнів Аллаха"

У мусульманській громаді Дніпра засудили використання імені Аллаха при повідомленні про замінування. Інцидент назвали провокацією.

Про це у коментарі журналістці 24 каналу розповів імам Ісламського культурного центру Дніпра Едгар Девлікамов. Він наголосив, що мусульманська громада засуджує такі дії.

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Підтримка України

За словами Едгара Девлікамова, по всій Україні мусульманська громада діє офіційно та інтегрована в суспільне життя. Люди, які сповідують іслам, підтримують цілісність та суверенітет України.

Про це свідчить, зокрема, наявність мусульманських капеланів та воїнів, які захищають Україну від російської агресії на фронті. Наприклад, учасниця Революції Гідності та військовослужбовиця Аміна Окуєва.

Іслам є мирною релігією, яка закликає до миру. З істинними мусульманами цей випадок нічого спільного не має,

– підкреслив Едгар Девлікамов.

Можлива провокація Росії

Раніше глава Нацполіції України Ігор Клименко зазначив, що за добу в країні повідомили про замінування 600 об'єктів у різних містах. Частину листів отримали з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

З огляду на це, Едгар Девлікамов припустив, що згаданий випадок у Кривому Розі може бути російською провокацією. Мовляв, у такий спосіб вирішили зманіпулювати на асоціації з ІДІЛом чи Аль-Каїдою, хоч їхні представники лише ховаються за ісламом.

"Це справа безпосередньо для СБУ. А наша позиція всім зрозуміла, ми на проповідях закликаємо членів громади займати позитивну позицію в суспільстві", – резюмував імам.

Провокація в Кривому Розі

Зранку 13 січня до поліції Кривого Рогу надійшов анонімний лист від людей, які назвалися "воїнами Аллаха". Вони заявили про замінування торгових центрів у місті.

Правоохоронцям надіслали фото з вибуховими предметами, які нібито заклали у закладах. Жодної адреси чи вимог при цьому не озвучували.

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Водночас невідомі заявили, що люблять смерть і що їхніх прибічників в Україні багато. Вони також пригрозили не повідомляти про свої наміри підірвати будівлі надалі.