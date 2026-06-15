Після сильного обстрілу у Дніпрі зруйновано будівлю коледжу: які ще відомі наслідки

Масована атака на Україну триває цієї ночі, 15 червня. Російська армія вдарила по Дніпру з повітря.

Про наслідки обстрілу проінформували в ОВА. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря БпЛА і ракетами

Що відомо про обстріл Дніпра 15 червня та його наслідки?

Дніпро серед інших міст України потрапив під масований повітряний обстріл ворога. Повітряні сили попереджали про загрозу від ударних безпілотників російської армії та балістичних ракет.

Серія вибухів у Дніпрі призвела до наслідків. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, у місті через повітряну атаку виникла пожежа.

Вже відомо, що одна людина дістала поранень. Пошкоджене підприємство, зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото ОВА

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Де ще лунали вибухи цієї ночі?

Під сильну атаку потрапив Київ. Там є влучання у житлові будинки, постраждали понад десяток людей. Масштабна пожежа почалася на території Києво-Печерської лаври.

Харків так само зазнав обстрілу. Ворог бив дронами й ракетами. На жаль, під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули 5 рятувальників ДСНС.