У Кривому Розі знову прогриміли вибухи
Російські війська продовжують обстрілювати Україну. Ввечері 21 травня під ударом ворога опинився Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
Там прогриміли вибухи. Про таке інформують кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибухи у Кривому Розі?
Повітряну тривогу для міста оголосили о 19:42. Повідомлення про звуки вибухів надійшло вже о 20:03. Місцеві пабліки пишуть про "Шахед" над містом.
Про нові вибухи в місті повідомили близько 20:26. Гучно було й близько о 20:39.
Згодом, о 20:48 дали відбій повітряної тривоги.
Наразі офіційна інформація про атаку та її можливі наслідки відсутня. Ймовірно, місцева влада згодом надасть актуальні дані.
Які ще міста атакували росіяни?
Під прицілом ворога опинився Київ – у столиці по ворожих дронах відпрацьовували сили ППО. Кияни здригалися від вибухів, які ще й накладалися на звуки грому.
У Дніпрі також було чути вибухи, після чого стало відомо про влучання у житлові багатоповерхові будинки. Внаслідок ударів виникли пожежі. Повідомляється про 19 постраждалих, десятеро з яких були госпіталізовані.
У Харківській області російські безпілотники атакували окружну дорогу Харкова. Влучання припало на вантажівку, що рухалася трасою. Внаслідок удару загинув 40-річний водій.
А вранці безпілотники атакували Миколаїв. У місті також прогриміли вибухи.
Чи справді окупанти запускали на Україну радіоактивний дрон?
У СБУ нещодавно повідомили, що після атаки на Чернігівщину на уламках ракети, встановленої на модифікований дрон "Герань-2", зафіксували підвищений рівень радіації. Фрагменти російської ракети класу "повітря-повітря" виявили поблизу села Камка.
За даними фахівців, рівень гамма-випромінювання становив близько 12 мкЗв/год, що значно перевищує природний фон у 0,1–0,2 мкЗв/год.
Зі свого боку речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що джерелом випромінювання є елементи старої радянської ракети Р-60, у конструкції якої використано збіднений (неактивний) уран.
У Defence Express зазначили, що такий матеріал застосовують через його високу щільність, яка дозволяє робити компактні, але важкі елементи, важливі для невеликих ракет із бойовою частиною.