Виривалось шалене полум'я: у Дніпрі раптово спалахнула вантажівка — відео та фото займання
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Новокодацькому районі Дніпра 29 листопада несподівано спалахнув вантажний автомобіль MAN. З його нижньої частини транспорту виривалося стрімке полум'я.
Рятувальникам про це повідомили о 13:43. Вони негайно виїхали на вулицю Криворізьку, де трапилася пожежа.
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Рятувальники гасять вантажівку в Дніпрі / Фото ДСНС
Займання виникло в кабіні
На момент прибуття співробітників ДСНС, полум'я охопило 3 квадратних метри. Його повністю загасили о 14 годині. На щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав.
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За словами рятувальників, займання виникло в кабіні вантажного автомобіля під час тимчасової зупинки. Вогонь охопив моторний відсік транспортного засобу та міг перекинутись на вантажний відділ.
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Інше загоряння вантажівки
6 листопада на Черкащині сталася моторошна аварія. Там вантажівка жорстко зіткнулася з легковиком. Після цього вантажний автомобіль спалахнув і практично повністю згорів.
Внаслідок ДТП загинули одразу 3 людей. Правоохоронці почали не лише встановлювати обставини, а й намагатися знайти очевидців події.