Дніпро Вибухи в Дніпрі Ворог атакував Кривий Ріг: "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок
26 лютого, 03:26
Оновлено - 03:36, 26 лютого

Ворог атакував Кривий Ріг: "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок

Олесь Друкач
Основні тези
  • Ворожий дрон "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі, є один постраждалий.
  • Влада розгортає штаб допомоги біля місця події через пошкодження будинку.

Дніпропетровську область вночі 26 лютого атакували безпілотники російської армії. Вибухи прогриміли у Кривому розі.

Про наслідки ударів ворога повідомив Олександр Вілкул із Ради оборони міста. Розповідаємо, яка є на цей час інформація.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у частині областей – тривога: куди летять ворожі БпЛА 

Що відомо про атаку БпЛА на Кривий Ріг 26 лютого та її наслідки?

Повітряна тривога у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі, почалася о 01:29. Ворог запустив чергові партії ударних БпЛА, і вони полетіли до Кривого Рогу.

Кілька разів у місті чули вибухи. Станом на 03:30 вже є перша інформація про наслідки атаки:

  • Сталося влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок.
  • Є щонайменше один постраждалий – на щастя, легкий.
  • Будинок пошкоджено, багато вибитих вікон. 

Влада розгортає штаб допомоги людям поруч із місцем події.

Де ще лунали вибухи цієї доби?

  • Пізно ввечері 25 лютого серія вибухів прогриміла у Полтаві, місто намагалися атакувати російські безпілотники.
  • Також цього дня стало відомо, що ворог вперше застосував FPV-дрон на оптоволокні для атаки на Харків.