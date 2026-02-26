Ворог атакував Кривий Ріг: "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок

Дніпропетровську область вночі 26 лютого атакували безпілотники російської армії. Вибухи прогриміли у Кривому розі.

Про наслідки ударів ворога повідомив Олександр Вілкул із Ради оборони міста. Розповідаємо, яка є на цей час інформація.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у частині областей – тривога: куди летять ворожі БпЛА

Що відомо про атаку БпЛА на Кривий Ріг 26 лютого та її наслідки?

Повітряна тривога у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі, почалася о 01:29. Ворог запустив чергові партії ударних БпЛА, і вони полетіли до Кривого Рогу.

Кілька разів у місті чули вибухи. Станом на 03:30 вже є перша інформація про наслідки атаки:

Сталося влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок.

Є щонайменше один постраждалий – на щастя, легкий.

Будинок пошкоджено, багато вибитих вікон.

Влада розгортає штаб допомоги людям поруч із місцем події.

