Погрожував тисячам дітей: "російський шпигун" замінував усі школи Кривого Рогу

Невідомий повідомив, що замінували всі навчальні заклади Кривого Рогу. "Мінувальник" вимагає гроші, щоб запобігти трагедії.

Слід зазначити, що заявник представився шпигуном російської розвідки. Цей лист надійшов на електронну скриньку Служби безпеки о 8 годині ранку 18 січня. Там мовилося, що можуть загинути тисячі дітей.

В цей день У Києві масово "замінували" школи: дітей евакуювали

Яку суму вимагає "шпигун"

Зловмисник вказав у листі номер банківської карти, на який потрібно скинути гроші. Він акцентував на тому, що кошти мають надійти негайно.

Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю 50 000 гривень на карту. Загинуть тисячі дітей, вирішувати вам,

– мовилося в листі.

Наразі до всіх навчальних закладів міст скерували відповідних фахівців. Туди прибули вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи.



Лист, який надійшов до СБУ / Зображення "Свои. Кривой Рог"

Як карають за псевдомінування

Якщо вибухівку не знайдуть, то справу будуть розслідувати як неправдиве повідомлення про небезпеку життю громадян. Покарання за відповідною статтею Кримінального кодексу передбачає від 2 до 6 років ув'язнення.

В Україні триває "епідемія мінувань"

За кілька тижнів у більшості великих міст країни значно почастішали повідомлення про замінування різних об'єктів. Часто повідомляють про небезпеку вибуху в ТРЦ, школах і навіть лікарнях.

У Нацполіції тільки 12 січня надійшло 9 фейкових повідомлень про замінування з різних міст України. Там мовилося про закладання вибухівки аж на 600 об'єктах. На щастя, перевірки не виявили жодної небезпеки.