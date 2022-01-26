Збитків на 145 мільйонів: митників з Дніпра підозрюють у службовій недбалості

Трьом головним інспекторам Дніпропетровської митниці інкримінують службову недбалість. Їхні дії призвели до мільйонних збитків.

За інформацією прокуратури, держава втратила понад 145 мільйонів гривень. Усе через неправильне митне оформлення товарів.

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Акцизний податок не сплатили

На територію України підприємці намагалися ввезти нафтопродукти. Замість сплати акцизного податку, вони зареєстрували товари як газовий конденсат.

У такий спосіб представники бізнесу спробували ухилитися від сплати податку. Митники порушення в документах "не помітили".

У жовтні та грудні 2021 року на екологічному правопорушенні спіймали 3 інших митників у Дніпропетровській області.

За фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки для держави, інспекторам митниці повідомили про підозру. Їм загрожує штраф або обмеження волі з відстороненням від посади.

Підозра керівнику митниці

Наприкінці грудня керівник Івано-Франківської митниці отримав підозру від працівників Служби безпеки України. Його підозрюють в організації злочинної схеми.

Мовиться про вимагання грошей від підприємців, які експортували українські продукти оптом до Європи. Найбільше від дій митників страждав агробізнес.



Митник отримав підозру від правоохоронців / Фото СБУ

Правоохоронці викрили також спільника глави Івано-Франківської митниці. Обом вручили підозри за фактом хабарництва, їм загрожує до 10 років за ґратами.

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