Російська армія атакує села Запорізьке та Новогеоргіївка Новопавлівського напрямку, розташовані поблизу межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Утім, окупацію наразі не підтверджують.

Це кажуть речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко і речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Укрінформ.

Що кажуть про ситуацію на цьому напрямку?

Віктор Трегубов повідомляє, що росіян намагались закріпитись у селі Запорізьке, але Сили оборони України вибили їх, за Новогеоргіївку бої тривають. Водночас Іван Тимочко каже, що для наступу на Запоріжжя Росії треба необхідні сили.

Швидше за все, їм потрібно там підсилення з військ, достатньо серйозно. Для того, щоб проводити навіть оперативного рівня операцію, треба мінімум 20 – 30 тисяч додаткових сил відносно тих, що там є,

– заявив він.

На його думку, росіяни хочуть продемонструвати спроможність наступати не лише у Донецькій області. Тому, за словами Тимочка, на цій ділянці можливі виклики, проте не варто очікувати стрімких успіхів противника.

Водночас майор Андрій Ковальов спростовує інформацію про захоплення ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка в Дніпропетровській області. Він стверджує, що окупанти не перебувають у вказаних населених пунктах.

Речник додає, що ворог намагався за допомогою ДРГ проникнути на територію Дніпропетровської області. Наразі на межі з Донецькою областю тривають бої, проте, за його словами, українські військові активно знищують противника.

Що ще відомо про обстановку на межі областей?