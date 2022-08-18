"А потім прийшли "братья": до Дня Незалежності 24 канал покаже документальні фільми про війну

Вже за тиждень, 24 серпня, Україна відзначатиме День Незалежності. Цьогоріч ми зустрінемо його з повномасштабною війною, яку розпочала росія проти нашої країни. Аби передати уявлення про те, що таке війна "братніх" народів, Об'єднання Українських Продюсерів анонсувало прем'єру циклу документальних фільмів.

Вже 22 серпня на різних медіаплатформах відбудуться перші покази чотирьох документальних фільмів. Її головними партнерами стали потужні українські медіаплатформи 24 канал та НВ.

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Акцію також підтримають інші українські ЗМІ та майданчики Megogo, Sweet.tv і Київстар ТВ. Мета акції – показати війну так, як це вміє тільки кінематограф: з глибшими наративами, довшим хронометражем, сильнішим глядацьким зануренням.

Починаючи з 22 серпня Об'єднання Українських Продюсерів презентує фільми, зняті під час війни. А саме:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

Ми святкуємо незалежність у момент, коли проти нашої незалежності, проти нас розв'язана повномасштабна війна ядерною країною. Країною, що веде з нами цю війну вже сотні років. Зараз у цій війні ми всі – поряд із ЗСУ. Наш внесок – це наші фільми про українців, які своєю силою, волею та любов'ю обов'язково переможуть,

– наголосила співзасновниця ОУП Алла Липовецька.



Постер до фільму "Маріуполь. Невтрачена надія" / Фото ОУП

Де дивитися перший фільм про Маріуполь

24 канал транслюватиме всі 4 фільми на ютубі та в телеефірі. Перший фільм про Маріуполь ми презентуємо 22 серпня – не пропустіть!

Фільм побудований на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навколо себе у цей час.

"Все, що відбувається зараз – цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли", – заявила Сухорукова.

Зауважимо, що стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. 5 маріупольців просто розповідають свій досвід життя всередині війни.



Стрічка про Маріуполь покаже життя у місті під час вторгнення росії / Фото ОУП

Володимир Бородянський, співзасновник ОУП, продюсер акції, наголосив: війна триває та герої вищевказаних фільмів змогли вижити.

Зараз на очах всього світу росіяни за допомогою своїх маріонеток і квазіреспублік готують показовий “трибунал” над захисниками Маріуполя в наш День Незалежності. Як підготовку до трибуналу, "ДНР" і "ЛНР" скасували мораторій на смертну кару, облаштували залізні клітки та запрошують на судилище глядачів,

– зауважив він.

Бородянський додає, що все це відбувається у приміщенні Маріупольської філармонії, на яке росіяни скидали бомби, коли там ховалися цивільні.

"Норми міжнародного гуманітарного права забороняють засудження військовополоненого за участь у збройному конфлікті. Росіяни намагаються стерти саму пам’ять про свої злочини та створити іншу псевдореальність. Вони намагаються знищити всі можливі згадки про свої злочини у Маріуполі", – заявив співзасновник ОУП.

За його словами, фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" від початку мав за мету зафіксувати все, що ми можемо, аби не дати сплюндрувати реальність.

Об'єднання Українських Продюсерів засноване у березні 2022 року сімома досвідченими ТБ та кіно-продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України.

Додамо, що автором головної ілюстрації є Мітя Фєнєчкін. Це 33-річний художник, дизайнер та ілюстратор. З 2007 року працював в області дизайну інтер'єрів. З 2010 займається графічним дизайном і ілюстрацією.