"А потом пришли "братья": ко Дню Независимости 24 канал покажет документальные фильмы о войне

Уже через неделю, 24 августа, Украина будет отмечать День Независимости. В этом году мы встретим его с полномасштабной войной, которую начала россия против нашей страны. Чтобы передать представление о том, что такое война "братских" народов, Объединение Украинских Продюсеров анонсировало премьеру цикла документальных фильмов.

Уже 22 августа на различных медиаплатформах состоятся первые показы четырех документальных фильмов. Их главными партнерами стали мощные украинские медиаплатформы 24 канал и НВ.

Важно Безусловный лидер: 24 канал стал самым популярным каналом среди украинских СМИ в YouTube

Акцию также поддержат другие украинские СМИ и площадки: Megogo, Sweet.tv и Киевстар ТВ. Цель акции – показать войну так, как это умеет только кинематограф: с более глубокими нарративами, более длинным хронометражем, более сильным зрительским погружением.

Начиная с 22 августа, Объединение Украинских Продюсеров презентует фильмы, снятые во время войны. А именно:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

Мы празднуем независимость в момент, когда против нашей независимости, против нас развязана полномасштабная война ядерной страной. Страной, ведущей с нами эту войну уже сотни лет. Сейчас в этой войне мы все – рядом с ВСУ. Наш вклад – это наши фильмы об украинцах, которые своей силой, волей и любовью обязательно одержат победу,

– подчеркнула соучредитель ОУП Алла Липовецкая.



Постер к фильму "Маріуполь. Невтрачена надія" / Фото ОУП

Где смотреть первый фильм о Мариуполе

24 канал будет транслировать все 4 фильма на ютубе и в телеэфире. Первый фильм о Мариуполе мы презентуем 22 августа – не пропустите!

Фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой: она записывала то, что видела вокруг себя в это время.

"Все, что происходит сейчас – этого не должно было произойти в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских оккупантов гибнут тысячи. Для меня важно, чтобы каждое преступление рашистов было зафиксировано, и они за все ответили", – заявила Сухорукова.

Отметим, что лента не содержит страшных кадров, не оказывает давление на зрителя. 5 мариупольцев просто рассказывают свой опыт жизни внутри войны.



Лента о Мариуполе покажет жизнь в городе во время вторжения россии / Фото ОУП

Продюсер фильма и соучредитель ОУП Владимир Бородянский пояснил, что фильм наводит резкость на границы добра и зла.

Здесь есть чудо рождения под бомбами. Есть бытовость ожидания худшего в подвале филармонии. Есть шок от понимания масштабов варварства, боль утраты и поиск сил, чтобы жить дальше. А главное, в нем есть мощь противостоять обстоятельствам, которые, казалось бы, должны разрушить полностью,

– подытожил он.

Объединение Украинских Продюсеров основано в марте 2022 года семью опытными ТВ и кино-продюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.